На шахтах «Львіввугілля» виявили нестачу понад 17 тисяч тонн вугілля

Під час перевірки вугілля на складах шахт ДП «Львіввугілля» виявили нестачу 17 585 тонн. У зв’язку з цим, Міністерство енергетики України до поліції із заявою про можливе розкрадання державного майна. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Як йдеться у повідомленні, Міненерго ініціювало інвентаризацію залишків вугілля на складах шахт ДП «Львіввугілля». Керівник держпідприємства протягом 6 та 7 вересня цього року організував інструментальну зйомку аварійних вугільних складів відокремлених складів – шахт. Тобто було проведено заміри залишків вугілля для встановлення фактичного обсягу вугілля, яке знаходиться на цих складах.

В результаті перевірки виявлено, що загальний баланс нестачі вугілля по ДП «Львіввугілля» складає 17585 тонн. Міненерго звернулося до Національної поліції із заявою про ймовірне вчинення кримінального правопорушення за фактом розкрадання державного майна.

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«Це перша така перевірка під час підготовки до опалювального сезону. Ми звернулися до правоохоронних органів, щоб виявити і притягнути до відповідальності винних. Ми докладатимемо максимум зусиль для контролю та забезпечення ефективної роботи галузевих державних підприємств і недопущення зловживань» – зазначив заступник міністра енергетики Олексій Кураков.

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