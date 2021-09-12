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Зеленський заявив про бажання України прийняти зимову Олімпіаду

Аліса Белей

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У неділю, 12 вересня, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету заявив про бажання України прийняти зимову Олімпіаду. Про це інформує Офіс президента.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом повідомив йому, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і тому вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом і якнайшвидше направить делегацію до штабквартири МОК у Лозанні.

«Томас Бах привітав цю ініціативу, «враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни», – йдеться у повідомленні.

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