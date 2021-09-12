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Український олімпієць Верняєв пригрозив змінити громадянство

Аліса Белей

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Дворазовий олімпійський призер у спортивній гімнастиці Олег Верняєв хотів би скоротити термін своєї дискваліфікації, аби представляти Україну на Олімпіаді-2024, однак у такому разі поставить ультиматум збірній: усі умови підготовки – або зміна громадянства.  Про це повідомляє Українська правда.

Олега Верняєва дискваліфікували у справі щодо вживання мельдонію на чотири роки, починаючи з листопада 2020 року, – тобто до листопада 2024 року. Український гімнаст подав апеляцію на це рішення, однак Ігри-2020 у Токіо пропустив.

Зараз він каже, що скасувати рішення про дискваліфікацію навряд чи можливо, «але якби хоча б на рік скоротили покарання – було б класно», тоді він би вже у листопаді 2023 року «повернувся у стрій».

При цьому гімнаст наголосив: йти зі збірної бажання не має. Але ще більше Верняєв хоче займатися гімнастикою, якій і готовий надати пріоритет у разі пом’якшення дискваліфікації.

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«Я хочу займатися гімнастикою та виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть «правильну» сторону», – наголосив Верняєв

Він додав, що йому «молодь не заважає», а «якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю».

«Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл (до Парижа-2024 – ред.), коли я розумію, що виграватиму медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, куди я буду потрібен», – сказав Верняєв.

Довідка: Олега Верняєв – 27-річний гімнаст: олімпійський чемпіон Ріо-2016 на брусах, а також віцечемпіон Олімпіади-2016 у багатоборстві; 4-разовий призер чемпіонату світу на брусах (чемпіон-2014), а також бронзовий призер ЧС-2019 у багатоборстві; 6-разовий чемпіон Європи (усього на рівні континентальних першостей виграв 12 медалей).

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