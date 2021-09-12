Секретар РНБО запропонував перевести український правопис на латиницю

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов підтримує перехід правопису з кирилиці на латиницю. Крім того, він виступає за двомовність. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на інтерв’ю Данилова « Радіо Свобода» .

«Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці і перейти на латиницю», – сказав він.

Крім того, Данилов заявив, що англійська мова повинна бути обов’язковою починаючи з дитячого садочка.

«Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути», – додав він.

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