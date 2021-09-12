Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,1%.
Так, з п’ятниці по п’ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,02 до 26,73 грн (-1,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії “Укрділінг”, за цей же час знизилися з 26,88/26,90 до 26,74/26,76 грн (-0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,85 / 27,04 до 26,65 / 26,84 грн (-0,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.
Зазначимо, за прогнозом аналітиків, у вересні курс долара може стабілізуватися поблизу нинішніх рівнів, а євро може помірно знизитися через перспективи його ослаблення на світовому ринку. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,6 – 27,1 грн, євро – в діапазоні 31,2-31,8 грн.
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Аліса Белей