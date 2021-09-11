Вихідні на Львівщині будуть теплими

Протягом найближчих вихідних, 11 та 12 вересня, на Львівщині очікується тепла погода: синоптики прогнозують до +25°. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Так, у суботу, 11 вересня, в області можлива мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с. Температура вночі становитиме 7-9°, а вдень – 23-25° тепла.

12 вересня на Львівщині також буде тепло. Так, у неділю опадів не прогнозують. Вітер південний з переходом на західний, 1 – 3 м/с. Температура вночі становитиме 7-9°, вдень – 22-24° тепла.

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