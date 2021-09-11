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У МВФ назвали приблизні дати початку роботи місії в Україні

Аліса Белей

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З 20 по 22 вересня може почати роботу в Україні Місія Міжнародного валютного фонду, повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован. Про це він заявив на форумі YES Brainstorming 11 вересня, передає Радіо Свобода.

«Протягом 10 днів, може, 12 днів ми спрямуємо місію, яка працюватиме над тим, щоб опрацювати над угодою stand-by і підтримувати економіку України», – сказав він.

Він додав, що метою МВФ є вирівнювання економіки України із сусідніми країнами. Для цього їй потрібне швидше зростання, ніж у Польщі, Угорщині і Туреччині.

«Світова економіка буде зростати на 6,5% і більше, а Україна повинна наздогнати таке зростання», – зазначив представник МВФ.

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Голова правління Національного банку Кирило Шевченко заявив 9 вересня, що центробанк розраховує на початок роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні у вересні.

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