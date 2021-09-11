У Львові розшукують зниклого 37-річного чоловіка

У Львові оголосили у розшук Віталія Гегера, який чотири дні тому вийшов з дому у районі Княгині Ольги та зник. Про це інформує пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

37-річний Віталій Гегера, 7 вересня вийшов з дому у районі Княгині Ольги. Наразі місцеперебування його невідоме. Його зріст: 190 см. Повної тілобудови.

Усім, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти на безплатну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

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