На Золочівщині загорівся будинок: загинув 49-річний власник

Зранку 11 вересня в Золочівському районі Львівщини загорівся житловий будинок. Під час пожежі загинув 49-річний чоловік. Про це Львівському портал повідомили в пресслужбі ДСНС Львівщини.

Про пожежу рятувальникам повідомили близько 06:00 год. В селі Поляни загорівся житловий цегляний будинок.

Пожежу локалізували о 06:59 год. та ліквідували о 07:25 год. В будинку виявили тіло 49-річного власника помешкання.

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Зараз встановлюються причини займання.

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