До опалювального сезону трохи більше місяця: що буде з тарифами

Кабінет міністрів України не бачить підстав для того, щоб піднімати тарифи на послуги житлово-комунального господарства на опалювальний період. Таким чином, можуть діяти тарифи, оголошені раніше. Про це повідомляє РБК-Україна.

Інформація про ціни на електроенергію, тепло, воду і газ:

Електроенергія

З 1 жовтня тариф на електроенергію знизиться на 24 копійки для більшості споживачів. Ті, хто споживає менше 250 кВт*год на місяць, платитимуть по 1,44 гривні за кВт*год. Очікується, що таким чином тариф знизиться для 80% домогосподарств.

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Ті, хто споживає понад 250 кВт*год на місяць, платитимуть за діючим тарифом 1,68 гривні за кВт*год. Такий тариф залишається і для колективних побутових споживачів, дачно-будівельних і гаражно-будівельних кооперативів, садових товариств та ін.

Знижений тариф діятиме до кінця квітня 2022 року.

Газ

Незважаючи на рекордні ціни на природний газ в Європі, українські побутові споживачі захищені фіксованим річним тарифом на газ, який залишиться до кінця опалювального сезону.

Крім місячних тарифів, з травня 2021 року по квітень 2022 діє базова річна ціна на газ, на яку автоматично перевели всіх побутових споживачів. Ціни становлять близько 8 гривень за кубометр і вище, постачальники не мають права підвищувати їх до травня 2022 року.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.

Тепло і гаряча вода

При формуванні тарифів на тепло буде враховуватися фіксована ціна природного газу – 7,42 гривень за кубометр. Про конкретну величину тарифів на опалення і гарячу воду зараз складно говорити, оскільки їх з цього року формує місцева влада.

В цілому в уряді прогнозують, що цього року тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%. Хоча сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не бачить підстав підвищувати ціни на опалення та гарячу воду.

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