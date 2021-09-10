ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський не шкодує, що змінив акторство на президентство

Вероніка Рой

|

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що не шкодує, змінивши акторську діяльність на президентство. Про це він заявив на форумі YES Brainstorming, передає Укрінформ.

«Іноді бувають моменти, коли я думаю: навіщо? Навіщо все це, якщо ти в принципі іноді втрачаєш людяність, іноді втрачаєш відчуття деякої реальності, й для цього ти повинен виходити на вулицю й спілкуватися з людьми і розуміти, що відбувається. Ти не повинен жити в акваріумі. Але все ж таки, пам’ятаючи, що це був виклик, ти на це пішов і найголовніше, люди повірили, значить, не можна по-іншому. Ти ж поважаєш людей і хочеш, щоб вони тебе поважали не зараз, коли ти президент, а найголовніше, після. Тому що президентами, кажуть так, залишаються, і хочеться все ж таки залишитися президентом, щоб говорили: ми вас поважаємо, не все було ідеально, але тим не менш, все було непогано. От хоча б так ось. Якось так хочеться закінчити. Ну й до речі, про рейтинги: подивіться, вони зросли», – сказав Зеленський.

Також Зеленський уточнив, що «став відомим до того, як грав Президента».

Реклама партнерів

«Тому що, якби я був невідомий, ніхто б не дивився, як я грав президента. Це дуже важливий момент», –  сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський на посаді президента України перебуває з 20 травня 2019 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів