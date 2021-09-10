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Суд повернув Львову незаконно вилучену ділянку у Рясному

Вероніка Рой

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Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду повернув у власність громади Львова земельну ділянку на вулиці Біберовича, що у мікрорайоні Рясне. Про це у Facebook повідомила директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

Мова йде про земельну ділянку площею 0,577 га на вулиці І.Біберовича, що у мікрорайоні Рясне. На цій ділянці мав реалізовувати один із проєктів-переможців конкурсу «Громадський бюджет» – місце для вигулу і дресирування собак. Проте ділянка несподівано опинилася у приватній власності.

Ще у 2017 році було виявлено, що ділянка є зареєстрованою за однією із компаній. Проте міська рада не приймала жодного рішення про виділення цієї земельної ділянки жодній юридичній чи фізичній особі.

За інформацією видання «Наші гроші. Львів», право власності на цю земельну ділянку 7 грудня 2016 року зареєстрував приватний львівський нотаріус Ігор Кулиняк за ТОВ «Яворівбуд-Інвест».

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Гелена Пайонкевич повідомила, що судова тяганина міськради Львова та ТОВ «Яворівбуд-інвест» тривала близько п’яти років.

Спершу постановою Західного апеляційного господарського суду було витребувано з незаконного володіння земельну ділянку на вул. І.Біберовича в комунальну власність на користь міськради Львова. Проте згодом підприємство подало касаційну скаргу, в якій нещодавно Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду відмовив.

Відтак незаконно привласнена компанією земельна ділянка на вул. І.Біберовича повернулась у власність громади Львова.

«Незаконна реєстрація майна – це один клік в реєстрі. А щоб повернути майно громаді – треба 5 років судитися. Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду відмовлено у задоволенні касаційної скарги ТОВ «Яворівбуд-інвест», – прокоментувала Гелена Пайонкевич.

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