МОЗ не планує масові щеплення третьою дозою вакцини проти Covid

Наразі в Україні не планують масово щеплювати громадян третьою дозою вакцини проти COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоров’я розгляне можливість щеплення бустерною дозою (третьою дозою, – ред.) представників з груп ризику, за умови достовірних даних про її ефективність.Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, передає УП.

Санлікар пояснив, що зараз немає даних клінічних досліджень, які би показували переваги введення третьої дози для всього населення.

«Є точкові повідомлення, що введення бустерних доз може бути корисним для людей, у яких є проблеми з імунітетом, які мають гемодіаліз або які мають онкозахворювання або інші хвороби. З того, що в нас є неофіційно – це декілька заяв представників фармацевтичного сектору, що третя доза призводить до більш якісної, або, можна сказати, повної імунної відповіді. Однак це лише заява фармацевтичного сектору, яка має бути підкріплена даними наукових досліджень», – заявив Ігор Кузін.

За його словами, оприлюднення наукових досліджень, які проводяться у світі стосовно ефективності 3 дози, очікується наприкінці вересня.

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При цьому питання введення бустерної дози в Україні буде розглядатися не швидше листопада.

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