ОСТАННІ НОВИНИ

МОЗ не планує масові щеплення третьою дозою вакцини проти Covid

Вероніка Рой

|

Наразі в Україні не планують масово щеплювати громадян третьою дозою вакцини проти COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоров’я розгляне можливість щеплення бустерною дозою (третьою дозою, – ред.)  представників з груп ризику, за умови достовірних даних про її ефективність.Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, передає УП. 

Санлікар пояснив, що зараз немає даних клінічних досліджень, які би показували переваги введення третьої дози для всього населення.

«Є точкові повідомлення, що введення бустерних доз може бути корисним для людей, у яких є проблеми з імунітетом, які мають гемодіаліз або які мають онкозахворювання або інші хвороби. З того, що в нас є неофіційно – це декілька заяв представників фармацевтичного сектору, що третя доза призводить до більш якісної, або, можна сказати, повної імунної відповіді. Однак це лише заява фармацевтичного сектору, яка має бути підкріплена даними наукових досліджень», – заявив Ігор Кузін.

За його словами, оприлюднення наукових досліджень, які проводяться у світі стосовно ефективності 3 дози, очікується наприкінці вересня.

Реклама партнерів

При цьому питання введення бустерної дози в Україні буде розглядатися не швидше листопада.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів