Львівські волонтери їдуть на передову. Що збирають захисникам

Наступного тижня планується волонтерська поїздка на передову. Відтак для українських військових збирають припаси. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив головний редактор газети «Ратуша» Микола Савельєв, який регулярно збирає і доставляє волонтерську допомогу українським захисникам.
Людей закликають приносити якісні продукти та інструменти, а також дитячі листівки, які переведуть на передову.
«Напівпорожньою машину гнати не хочеться. Тому є потреба у:
- цукор,
- сигарети,
- кава,
- мінеральна вода,
- солодка вода Coca-Cola
- добрі літрові закрутки,
- печеня,
- цукерки,
- дитячі листівки бійцям,
- маскувальні сітки,
- старі блискучі компакт-диски,
- нейлонова нитка,
- ізоляційна стрічка,
- целофанові міцні мішки,
- залізні скоби на бліндажі,
- плоскогубці,
- сало (щоб доїхало – пересипати сіллю),
- копчена ковбаса (смачна),
- цвяхи (п’ятдесятки),
- може є 1–2 манекена (хлопцям потрібно),
- штикові лопати,
- сокири,
- якщо консерви, то тільки рибні, хороші і не протерміновані.
- солярка», – повідомив Микола Савельєв.
Все перелічене необхідно приносити і привозити в газету «Ратуша». Адреса: Львів, вул. Винниченка, 8 другий поверх. Пароль на охороні: «Це – на АТО!»
Редакція працює по буднях із 9.30 год.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський