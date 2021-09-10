ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські волонтери їдуть на передову. Що збирають захисникам

Андрій Котенський

|

Наступного тижня планується волонтерська поїздка на передову. Відтак для українських військових збирають припаси. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив головний редактор газети «Ратуша» Микола Савельєв, який регулярно збирає і доставляє волонтерську допомогу українським захисникам.

Людей закликають приносити якісні продукти та інструменти, а також дитячі листівки, які переведуть на передову.

«Напівпорожньою машину гнати не хочеться. Тому є потреба у:

Реклама партнерів
  • цукор,
  • сигарети,
  • кава,
  • мінеральна вода,
  • солодка вода Coca-Cola
  • добрі літрові закрутки,
  • печеня,
  • цукерки,
  • дитячі листівки бійцям,
  • маскувальні сітки,
  • старі блискучі компакт-диски,
  • нейлонова нитка,
  • ізоляційна стрічка,
  • целофанові міцні мішки,
  • залізні скоби на бліндажі,
  • плоскогубці,
  • сало (щоб доїхало – пересипати сіллю),
  • копчена ковбаса (смачна),
  • цвяхи (п’ятдесятки),
  • може є 1–2 манекена (хлопцям потрібно),
  • штикові лопати,
  • сокири,
  • якщо консерви, то тільки рибні, хороші і не протерміновані.
  • солярка», – повідомив Микола Савельєв.

Все перелічене необхідно приносити і привозити в газету «Ратуша». Адреса: Львів, вул. Винниченка, 8 другий поверх. Пароль на охороні: «Це – на АТО!»

Редакція працює по буднях із 9.30 год.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів