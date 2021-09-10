ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

Європейська рада ухвалила рішення про продовження санкцій проти РФ за дії з підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України на пів року, до 15 березня 2022 року. Про це пише Укрінформ з посиланням на рішення Євроради.

«Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти тих, хто несе відповідальність за підрив або загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, на наступні шість місяців, до 15 березня 2022 року. Обмежувальні заходи передбачають заборону на подорожі, заморожування активів та заборону на надання фондів або інших фінансових ресурсів особам та установам, що включені до переліку. Ці застосування цих санкцій буде продовжено стосовно 177 осіб та 48 установ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей правовий акт був прийнятий за письмовою процедурою.

Європейський Союз застосував обмежувальні заходи за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, 17 березня 2014 року, після початку агресії Російської Федерації проти України.

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Відтоді Рада ЄС що пів року продовжує дію санкцій. Вони передбачають обмеження на подорожі, заморожування активів та заборону на надання фондів або інших економічних ресурсів особам та установам, що включені до санкційного списку.

Крім цього, обмежувальні заходи, які ЄС застосовує у відповідь на кризу в Україні, включають економічні санкції проти окремих секторів економіки РФ, які продовжені до 31 січня 2022 року, а також обмежувальні заходи у відповідь на незаконну окупацію Криму і Севастополя, які були продовжені до 23 червня 2022 року.

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