Де у Львові 10 вересня не буде світла?

У п’ятницю, 10 вересня, у Львові через ремонтні роботи низка вулиць Львова залишиться без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».
Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Львові будуть вулиці :
- Мазепи 3,5,5А,7,7А,
- Шевченка 318А,
- Брюховицька 41,
- Скорини 6,6А,20,22 ,
- Гашека 19,
- Стрийська 57,202,
- Хоткевича 30,23,16,28,
- Чукаріна 1,1А,1Б,
- Тракт Глинянський 155-159,
- Тракт Глинянський 152,163,165,
- Тракт Глинянський 130-151
Також з 9.00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Винниках буде вулиця Івасюка, 48.
Крім цього з 9:00 год. до 17:00 год. без світла у смт Брюховичі будуть вулиці :
- Смолиста 12-32 ,29 ,33В.51,
- Соснова 34А,34Б,
- Весняна 2-8,
- Вільхова всі,
- Осикова всі
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Вероніка Рой