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Де у Львові 10 вересня не буде світла?

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 10 вересня, у Львові через ремонтні роботи низка вулиць Львова залишиться без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Львові будуть вулиці :

  • Мазепи 3,5,5А,7,7А,
  • Шевченка 318А,
  • Брюховицька 41,
  • Скорини 6,6А,20,22 ,
  • Гашека 19,
  • Стрийська 57,202,
  • Хоткевича 30,23,16,28,
  • Чукаріна 1,1А,1Б,
  • Тракт Глинянський 155-159,
  • Тракт Глинянський 152,163,165,
  • Тракт Глинянський 130-151

Також з 9.00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Винниках буде вулиця Івасюка, 48.

Крім цього з 9:00 год. до 17:00 год. без світла у смт Брюховичі будуть вулиці :

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  • Смолиста 12-32 ,29 ,33В.51,
  • Соснова 34А,34Б,
  • Весняна 2-8,
  • Вільхова всі,
  • Осикова всі

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