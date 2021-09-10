Де у Львові 10 вересня не буде світла?

У п’ятницю, 10 вересня, у Львові через ремонтні роботи низка вулиць Львова залишиться без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Львові будуть вулиці :

Мазепи 3,5,5А,7,7А,

Шевченка 318А,

Брюховицька 41,

Скорини 6,6А,20,22 ,

Гашека 19,

Стрийська 57,202,

Хоткевича 30,23,16,28,

Чукаріна 1,1А,1Б,

Тракт Глинянський 155-159,

Тракт Глинянський 152,163,165,

Тракт Глинянський 130-151

Також з 9.00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Винниках буде вулиця Івасюка, 48.

Крім цього з 9:00 год. до 17:00 год. без світла у смт Брюховичі будуть вулиці :

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Смолиста 12-32 ,29 ,33В.51,

Соснова 34А,34Б,

Весняна 2-8,

Вільхова всі,

Осикова всі

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