Вийшов з кафе та зник: у Львові розушкують зниклого чоловіка

У Львові оголосили у розшук Віктора Данилюка, яка два дні тому вийшов з кафе у центрі Львова та зник. Про це інформує пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

40-річний Віктор Данилюк 7 вересня вийшов з одного з центральних кафе Львова та пішов у напрямку Оперного театру. Наразі місцезнаходження його невідоме

Усім, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

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