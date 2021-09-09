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Вакцинованим людям не потрібно потрібно йти на самоізоляцію після контакту з хворим на Covid, – МОЗ

Вероніка Рой

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В Україні затвердили нові норми надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Відповідні зміни в Міністерстві охорони здоров’я 8 вересня внесли до наказу, що передбачає організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу, передає Українська правда.

Зокрема, у відомстві змінили вимоги стосовно самоізоляції для вакцинованих осіб та перелік категорій населення, які повинні регулярно проходити експрес-тестування.

Стандарт надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 коригують майже щомісяця, відповідно до змін у рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я, Центрів з контролю та профілактики захворювань США та Центру з профілактики та контролю захворювань ЄС.

Відтепер люди, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, або перехворіли впродовж останніх 6 місяців, не повинні самоізолюватися на 14 днів після контакту з підтвердженим чи ймовірним хворим на коронавірусну хворобу.

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Проте за ними й надалі встановлюють медичне спостереження, і в разі появи симптомів вони повинні пройти експрес- або ПЛР-тест. Якщо результат тесту виявиться позитивним, до них будуть застосовані аналогічні заходи, як до хворих на COVID-19.

Крім того, МОЗ створило перелік груп, які повинні проходити регулярне попереднє обстеження на антиген до вірусу через швидкі тести чи методом ІФА. До них  належать:

  • медичні працівники,  залучені до медичної допомоги та/або догляду за хворими на COVID-19;
  • пацієнти, які потребують планової госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого респіраторного синдрому та/або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ);
  • працівники лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на COVID-19;
  • працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, у тому числі взятті зразків;
  • решта медичних та фармацевтичних працівників;
  • соціальні працівники;
  • працівниками Національної поліції України, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інші особи, які контактують із Президентом України;
  • працівники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України;
  • працівники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
  • призовники та військовослужбовці;
  • працівники закладів закритого типу;
  • громадяни, які перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду;
  • громадяни, які підлягають тестуванню в ході розслідування спалаху захворюваності.

Також Міністерство змінило проміжок часу, який має лікар для повідомлення результату лікування чи припинення самоізоляції людей з підозрою на COVID-19 – 1 день замість 3 днів у попередній версії документу.

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