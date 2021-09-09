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П’ять громадських просторів Львова визнали одними з кращих в Україні

Ольга Денисяка

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П’ять проєктів, реалізованих у Львові, отримали відзнаки на цьогорічній Національній премії з ландшафтної архітектури та садового дизайну у номінації «Реалізовані громадські простори». Про це повідомили у департаменті містобудування Львівської міської ради.

Лауреатом І ступеня у категорії «Дитячі майданчики став ігровий простір на площі Святого Теодора, а в категорії «Прибудинкові території» – Zelena Street: благоустрій внутрішньоквартального двору (лауреат ІІ ступеня). Обидва проєкти – від Urbanideas «Рутенія».

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Також міжнародне журі відзначило три проєкти ЛКП «Інститут просторового розвитку». Зокрема:

  • у категорії «Реконструкція вулиць» – капітальний ремонт вулиці Пекарської;
  • у категорії «Площі» – площа Двірцева;
  • у категорії «Реконструкція вулиць» – капітальний ремонт вулиці Руданського.

Українську національну премію з ландшафтної архітектури та дизайну присуджують за найкращі суспільні ландшафтні об’єкти, виконані на території України за останні 10 років.

Премія присуджується за підсумками роботи професійного незалежного журі, до складу якого входять фахівці з Латвії, Ірландії, Бельгії та України.

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