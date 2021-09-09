Частину Парку культури закрили через корпоратив IT-компанії

На три дні для відвідувачів закрили частину Парку культури у Львові через проведення корпоративу IT-компанії SoftServe. Про це Парк культури інформує на своїй сторінці у Facebook.

Так, доступ до частини Парку культури для відвідувачів буде обмежений з 8 вересня 21:00 год. і до 11 вересня 21:00 год. У цей період відбуватиметься організація та корпоративний захід IT-компанії SoftServe.

Проте в адміністрації парку запевняють, що обмежені в доступі не будуть центральна алея, верхня алея і містечко атракціонів.

SoftServe – українська ІТ компанія, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Компанію започаткували аспіранти Національного університету «Львівська політехніка» Ігор Мендзибровський, Юра Василик, Тарас Кицмей та Ярослав Любінець, згодом до них приєднався Тарас Вервега. Останній у 2015 році пройшов у Львівську обласну раду від партії «Самопоміч».

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