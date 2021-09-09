ОСТАННІ НОВИНИ

Частину Парку культури закрили через корпоратив IT-компанії

Вероніка Рой

|

На три дні для відвідувачів закрили  частину Парку культури у Львові через проведення корпоративу IT-компанії SoftServe. Про це Парк культури інформує на своїй сторінці у Facebook.

Так, доступ до частини Парку культури для відвідувачів буде обмежений з 8 вересня 21:00 год. і до 11 вересня 21:00 год. У цей період відбуватиметься організація та корпоративний захід IT-компанії SoftServe.

Проте в адміністрації парку запевняють, що обмежені в доступі не будуть центральна алея, верхня алея і містечко атракціонів.

SoftServe – українська ІТ компанія, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Компанію започаткували аспіранти Національного університету «Львівська політехніка» Ігор Мендзибровський, Юра Василик, Тарас Кицмей та Ярослав Любінець, згодом до них приєднався Тарас Вервега. Останній у 2015 році пройшов у Львівську обласну раду від партії «Самопоміч».

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів