80% українців негативно ставляться до Путіна, – опитування

Більшість українців негативно ставляться до російського президента Володимира Путіна. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Так, серед ключових світових лідерів найкраще українці ставляться до канцлера Німеччини Ангели Меркель (73% – позитивно, 19% – негативно) та президента США Джозефа Байдена (64% – позитивно, 19% – негативно). При цьому в динаміці за останні кілька місяців ставлення до Президента США дещо покращилось, до канцлера Німеччини – дещо погіршилось.

Президента Франції Емануеля Макрона позитивно оцінили 57%, негативно – 19%, не змогли оцінити або не знаю такого – 23%. Президента Польщі Анджея Дуди позитивно оцінили 54%, негативно – 10%, не змогли оцінити або не знаю такого – 37%.

Натомість ставлення до очільників Білорусі та Росії серед українців переважно негативне. Так, до Олександра Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно – 34%. При цьому, за останній рік ставлення до президента Білорусі погіршилося з 45 до 34%, а за останні два роки – вдвічі (з 67 до 34%).

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До Володимира Путіна негативно ставляться 81%, позитивно – лише 15%.

Опитування проводилося з 2 по 4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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