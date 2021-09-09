17 учнів з Львівщини змагатимуться на на Всесвітніх шкільних спортивних іграх

17 атлетів Львівщини змагатимуться на Всесвітніх шкільних спортивних іграх, які найближчими днями стартують у Сербії. Про це інформує управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Так, впродовж 11-19 вересня вперше відбудуться Всесвітні шкільні спортивні ігри. Змагання об’єднують учнів у віці від 13 до 15 років. Найкращих визначатимуть у 14 видах спорту. Загалом у Сербії буде розіграно 172 комплекти медалей.

У складі національної збірної виступлять 17 спортсменів Львівщини. Найбільше наших атлетів виступатиме у плаванні. Це Ірина Лебедь, Ян Рубльов, Максим Нечидюк, Вадим Колечко та Ніколь Маніко.

Четверо школярів змагатимуться у карате: Ярослав Горуна, Анна Ващишин, Олександр Борис та Тимур Нікулін. Ще двоє спортсменів позмагаються у дзюдо, це Ілля Кравчук та Михайло Сумало.

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За медалі також змагатимуться легкоатлети Анна-Марія Хіміч, Дмитро Гласов та Віктор Черних.

Вибороти нагороди для Львівщини мають шанс також бадмінтоністи Оксана Гречанюк, Данило Мац та Олександр Чирун.

Додамо, Всесвітні учнівські спортивні ігри U15 мають унікальний формат – вони включають спортивну, освітню і культурну частини. Окрім змагальної частини, школярі пройдуть програму з розвитку лідерських якостей, розважатимуться та відпочиватимуть.

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