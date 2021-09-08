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В Україні від covid померла новонароджена дівчинка

Ольга Денисяка

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2 вересня в Київській дитячій інфекційній лікарні від COVID-19 померла дівчинка, якій виповнився 21 день. Вона стала наймолодшою жертвою коронавірусної хвороби в Україні. Про це повідомила головна лікарка Тетяна Камінська, передає УП.

27 серпня дитину в тяжкому стані з дому доставила в лікарню екстрена медична допомога. У дівчинки була задишка, підвищення температури тіла та інтоксикація.

«Дитина надійшла з явищами дихальної недостатності і була госпіталізована у відділення анестезіології інтенсивної терапії», – розповідає Камінська.

Лікарка пояснила, що у дівчинки був важкий респіраторний дистрес-синдром – стан, при якому кисень через легені не може потрапити у кров.

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У малечі та її матері був підтверджений COVID-19. Дитина поступила в лікарню на 5 день після захворювання.

«Дівчинка була в той же день заінтубована, отримала обстеження та лікування згідно з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим COVID-19, але не зважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла», – каже Тетяна Камінська.

Як дитина заразилася СОVID-19, чи була її мати хвора ще вагітною, і як саме лікували дівчинку, наразі уточнюємо.

За півтора року в дитячій інфекційній лікарні столиці перебували 500 дітей з діагнозом COVID-19.

«У всіх був неважкий перебіг хвороби. Це у нас перший летальний випадок від COVID-19″», – зазначила лікарка.

Наразі в лікарні з короновірусною хворобою знаходяться 40 дітей віком від народження до 18 років. З початку осіннього періоду кількість госпіталізованих дітей незначно збільшилась.

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