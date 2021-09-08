У Чехії чоловік отримав 20 років тюрми за участь у бойових діях на боці «ДНР»

Окружний суд чеського міста Плзень засудив до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму 27-річного Лукаша Новачека за участь в бойових діях у 2015 році на сході України разом з проросійськими сепаратистами, повідомляє Європейська правда.

Згідно з матеріалами справи, Новачек поїхав на Донбас в липні 2015 року, де брав активну участь у діяльності бойовиків так званої «Донецької народної республіки».

Новачек був засуджений за теракт і участь в організованій злочинній групі. Вирок не остаточний, обвинувачений відразу заявив про подання апеляції і весь час стверджує, що не брав участі в бойових діях.

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Сам Новачек розповів ще кільком людям, які дали свідчення в суді, що він брав участь у бойових діях в Україні. На думку суду, свідки не знали один одного. Пізніше Новачек сказав, що просто хвалився.

У медичному висновку також зазначено, що причиною того, що чоловік звернувся до психіатра, було те, що він воював в Україні та страждав від проблем з психічним здоров’ям.

Докази також включають фотографії і відео, зняті на його мобільний телефон, де він позує в формі бойовиків зі зброєю. На одному з відеороликів, знятих біля Донецького аеропорту, він говорить про свою присутність ламаною російською мовою. Він стверджує, що хотів боротися з українськими «фашистами».

Новачек в суді ж заявив, що не брав участі в бойових діях, а тільки працював на кухні. «Я поїхав туди, щоб побачити дівчину на ім’я Наташа, з якою познайомився в соціальній мережі. Мене почали вмовляти вступити в армію Новоросії. Я не хотів там вмирати, тому ми домовилися, що я буду просто цивільним службовцем, допомагатиму на кухні тощо. Я здав свій паспорт після приїзду», – розповів він.

Нагадаємо, 7 вересня суд Праги празький суд засудив Іржі Урбанека до 20-річного тюремного ув’язнення за теракт і участь у терористичній групі. Урбанек, який багато років тому виїхав з Чехії на Донбас, був притягнутий до кримінальної відповідальності заочно.

У червні міський суд Праги засудив до 20 років тюремного ув’язнення громадянина Чехії Мартіна Кантора, який воював на боці так званої «Луганської народної республіки».

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