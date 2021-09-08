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Рада зробила зарплати посадовців у держкомпаніях публічними

Андрій Котенський

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Верховна Рада на засіданні 8 вересня підтримала у другому читанні законопроєкт №3952, яким пропонується зробити відомості про оплату праці у держкомпаніях публічно доступними для громадян. Відповідний документ підтримали 324 нардепи, пише ЕП.

Законопроєкт вносить зміни до законів України «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації». Так, публічною інформацією вважатимуться дані про структуру, принципи формування та розмір оплати праці та винагороди посадовців.

Зміни стосуватимуться членів правління держкомпаній, а також членів наглядових рад. Ідеться про компанії, у статутному капіталі яких понад 50% акцій прямо або опосередковано належать державі та/або територіальній громаді.

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До таких держкомпаній, зокрема, належать «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк», НАК «Нафтогаз України».

Вказаних юрособи віднесуть до розпорядників публічної інформації. Така інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом. Передбачається, що закон зобов’яже держкомпанії щомісяця оприлюднювати відповідну інформацію на своїх сайтах.

Фото: НБУ

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