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Рада не підтримала надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО

Андрій Котенський

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Верховна Рада не проситиме Конгрес Сполучених Штатів Америки надати Україні двосторонній статус основного союзника США поза Північноатлантичним Альянсом, пише Українська правда.

На позачерговому засіданні парламент не підтримав Постанову про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Документ підтримали всього 24 народних депутати за мінімально необхідних 226.

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Проєкт постанови містив заклик Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів надати Україні статус основного союзника США поза НАТО (MNNA) на тлі загрози з боку Росії.

Однак посол України у США Оксана Маркарова застерегла ВР від такого звернення, бо Україна прагне вступити в НАТО, а союзник США – це статус для країн, які не планують чи не можуть вступити в альянс.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина також заявила, що така ініціатива нардепів за лічені дні після зустрічі президентів США та України «виглядала б як свідома і недалекоглядна політична диверсія».

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