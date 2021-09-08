Премії найкращим учителям року зростуть удвічі

В Україні вдвічі збільшать премії найкращим учителям року. Відповідне рішення Кабмін ухвалив у середу, 8 вересня, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

За словами Дениса Шмигаля, найкращі вчителі України 2021-2022 року отримають по 60 тисяч гривень премії.

«Уряд ухвалив рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурсу «Учитель року». Тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тисяч гривень, за друге місце – 54 тисячі гривень, за третє – 48 тисяч гривень – йдеться у повідомленні.

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Як відомо, щороку в Україні визначають найкращих вчителів у номінаціях, які змінюються.

Цьогоріч в Україні назвали 12 найкращих вчителів у номінаціях «Керівник закладу освіти», «Математика», «Українська мова та література» і «Трудове навчання».

Директорка Жовтанецького опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів Жовтанецької сільської ради Львівської області Жанна Король посіла друге місце у номінації «Керівник закладу освіти».

У 2021/2022 навчальному році конкурс «Учитель року» проводитиметься в номінаціях «Основи правознавства», «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво (музичне мистецтво)».

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