ОСТАННІ НОВИНИ

На автовокзалі «Північний» відкриють центр вакцинації

Вероніка Рой

|

З 10 вересня на автовокзалі «Північний» (автостанція № 2), що на вулиці Богдана Хмельницького, 225 у Львові, працюватиме центр вакцинації. Про це інформує управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА.

Вакцинація буде проводитись препаратом Pfizer.  Усі охочі зможуть вакцинуватись 10 вересня з 11.00 год. до 18.00 год. без попередньої реєстрації на другому поверсі автостанції.

«Даний центр вакцинації функціонуватиме що п’ятниці. Також розглядатиметься можливість додаткового вакцинування і по суботах», – йдеться у повідомленні.

З графіком роботи центрів вакцинації з 6 вересня по 12 вересня можна ознайомитися за цим посиланням.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів