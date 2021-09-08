На автовокзалі «Північний» відкриють центр вакцинації

З 10 вересня на автовокзалі «Північний» (автостанція № 2), що на вулиці Богдана Хмельницького, 225 у Львові, працюватиме центр вакцинації. Про це інформує управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА.

Вакцинація буде проводитись препаратом Pfizer. Усі охочі зможуть вакцинуватись 10 вересня з 11.00 год. до 18.00 год. без попередньої реєстрації на другому поверсі автостанції.

«Даний центр вакцинації функціонуватиме що п’ятниці. Також розглядатиметься можливість додаткового вакцинування і по суботах», – йдеться у повідомленні.

З графіком роботи центрів вакцинації з 6 вересня по 12 вересня можна ознайомитися за цим посиланням.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.