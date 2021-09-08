Міндовкілля запустило е-кадастр заповідників і природних парків

Міндовкілля запустило відкритий електронний державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Відтепер громади чітко розумітимуть, де можливо планувати розвиток своїх територій з урахуванням природоохоронної складової. А правоохоронці – швидше запобігатимуть або вчасно реагуватимуть на будь-які порушення та злочини проти природи.
Яка інформація є в е-кадастрі?
Кадастр містить дані про 88% територій природно-заповідного фонду України. На сайті можна знайти не лише відомості про назву, категорію, площу, місце розташування чи землекористувача. Там відображена інформація про межі, як на загальній картосхемі, так і в описовій частині про кожну територію чи об’єкт фонду.
Кадастр буде корисним:
- під час планування подорожей та відпочинку;
- оформленні земельних ділянок;
- плануванні бізнесу;
- здійсненні громадського контролю;
- розробці документів просторового планування;
- для реалізації проєктів соціально-відповідального бізнесу та волонтерів.
Додамо, що кадастр створено вперше за 30 років незалежності України.
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