Народжуваність в Україні може поставити новий антирекорд за останніх 30-ть років

Народжуваність в Україні продовжує падати і готується поставити новий антирекорд за останніх 30-ть років. Про це інформує платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot, посилаючись на дані Держстату.

Так, в першому півріччі 2021-го року в Україні народилося 132 595 дітей. Це на 5% менше, ніж в першому півріччі 2020-го, коли було 139 134 новонароджених, і на 11,5% менше, ніж в першому півріччі 2019-го, коли їх було 149 549.

За середніми щомісячними цифрами легко простежити, як кожен місяць зменшується народжуваність. У 2019-му році щомісяця в середньому народжувалося 25,7 тисяч немовлят, у 2020-му році – 24,5 тисячі, у першій половині 2021-го –22 тис. новонароджених.

«За даними Держстату, останній раз приріст населення спостерігався в Україні ще за часів СРСР – в 1990-му році; з тих пір воно тільки зменшується. Найгірша народжуваність за останні 30 років була зафіксована в 2020-му – 293 457 немовлят. І судячи з поточної динаміки, 2021 рік готується перекрити цей антирекорд», – йдеться у повідомленні.

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