Суд оштрафував жінку, яка придбала фейкову довідку про вагітність

Самбірський міськрайонний суд Львівської області покарав жінку за пособництво у підробленні документа. Жінка купила фейкову довідку про вагітність, аби зірвати розлучення. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 2 вересня.

Ще цьогоріч весною жінка замовила в мережі інтернет у невстановленої особи підроблену довідку про вагітність. Через деякий час вона отримала фейкову довідку про вагітність, начебто видану ТзОВ «МЕДАКОМ».

2 квітня жінка пред’явила цю довідку в залі Самбірського міськрайонного суду Львівської області. Обвинувачена знала, що вагітність, підтверджена довідкою медичного закладу, є безумовною підставою, яка унеможливлює подальший розгляд позову про розірвання шлюбу.

Таким чином жінку обвинувачували в пособництві у підроблені офіційного документу. Обвинувачена повністю визнала свою винуватість.

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У результаті суд оштрафував жінку на 850 гривень.

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