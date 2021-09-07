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Львівські медики провели складну операцію чоловіку, якого жорстоко побили

Аліса Белей

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34-річному мешканцю Львівщини хірурги провели складну операцію та видалили чотири сантиметри трахеї. Чоловіку ще не можна підіймати голови та розгинати шию, проте він уже сам дихає. Про це йдеться на Facebook-сторінці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

За словами медиків операція є складна та виконують її у небагатьох медзакладах України.

Пацієнта до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова доставили швидкою з Червоноградського району із важкою черепно-мозковою травмою.

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На чоловіка напали невідомі, завдавши сильного удару по голові. 16 днів лікарі боролися за його життя в реанімації. Для того, щоб пацієнт не задихнувся, медики наклали трахеостому – трубку для дихання.

Та згодом у нього розвинувся післятрахеостомічний рубцевий стеноз трахеї. Тобто просвіт трахеї звузився настільки, що Олег страждав на задишку: не міг проходити великі відстані, підійматися сходами.

«Лікарі діяли у два етапи. Спершу – провели бужування стенозу трахеї, аби зняти запальні процеси і забезпечити нормальне дихання для пацієнта. Далі – циркулярну резекцію звуженої ділянки трахеї. Під час оперативного втручання видалили рубцево-змінену частину трахеї, а між її здоровими частинами наклали анастомоз – тобто зшили їх», – йдеться у повідомленні.

Після операції Олегу поки не можна розгинати шию, аби не пошкодити зшиту трахею. Проте він вже дихає сам. І навіть зміг вийти прогулятись на свіжому повітрі. Лікарі кажуть, що скоро чоловік зможе повернутися додому.

Нагадаємо, нещодавно з лікарні швидкої допомоги втекла пацієнтка, якій напередодні провели складну операцію – трепанацію черепа. Виявив жінку серед вулиці випадково поліцейський.

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Фото: лікарня швидкої допомоги

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