Львівський веслувальник став чемпіоном світу серед молоді

Львівський веслувальник Василь Смілка став чемпіоном світу серед молоді, який проходив у португальському містечку Монтемор-у-Велью. Про це інформує управління молоді та спорту Львівської ОДА.

6 вересня завершився чемпіонат світу серед юніорів і молоді з веслування. Останній змагальний день став особливо продуктивним для національної збірної. Українські веслувальники вперше в історії вибороли золоту медаль в олімпійській байдарці-четвірці.

До складу молодіжної байдарки-четвірки входили вінниччанин Дмитро Даниленко, Олександра Зайцева з Херсонщини, Віталій Бистревський з Дніпропетровщини та вихованець львівської школи веслування Василь Смілка. Команда стала першою на дистанції 500 м.

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Ще одну медаль для Львівщини привезе Христина Осіпчук. У каное-четвірці на дистанції 500 м разом з прикарпатками Іриною Федорів та Ксенією Романчук та житомирянкою Тетяною Смиловенко вона стала срібною призеркою.

Бронзовою призеркою змагань також стала львів’янка Валерія Терета у каное-двійці серед молоді на дистанції 500 м. Вона змагалась разом із Андрієм Шкарнегою з Рівненщини.

Загалом збірну України на чемпіонаті світу представляли 37 веслувальників у 35-ти видах програми.

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