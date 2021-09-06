В ДТП поблизу Львова травмувались двоє осіб

У неділю, 5 вересня, в с. Раковець у Львівському районі зіткнулись автомобілі Nissan Qashqai та Volkswagen Caddy. Внаслідок ДТП постраждали двоє осіб. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

О 17:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про зіткнення автомобілів.

Реклама партнерів

Внаслідок ДТП травмовано двох осіб, яких з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова. Рятувальникам, з метою запобігання загоряння, довелося відключити акумуляторну батарею на автомобілі Nissan Qashqai.

До місця виклику було залучено трьох рятувальників особового складу та одну одиницю техніки.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС