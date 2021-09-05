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У Грузії загинув мандрівник із Львівщини

Андрій Котенський

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Після сходження на гору Тетнульд у Грузії загинув пластун і мандрівник із Львівщини Петро Борис. Про це повідомили на сторінці українського Пласту у Facebook.

Нещасний випадок стався у регіоні Верхня Сванетія, Грузія.

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Висловлюємо щирі співчуття дружині Юліанні Борис, рідним і близьким. Трагічна подія сталась в Грузії. Невтомний мандрівник, друг Слоник, здійснив сходження на гору Тетнульд в регіоні Верхня Сванетія, Грузія. Висота – 4852 м. Загинув після завершення сходження», – йдеться у повідомленні Пласту.

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Петро Борис був родом із Городка, членом куреню Сіроманці та активним учасником пластових заходів та таборів.

Його дружина повідомила, що у вівторок планується парастас, наразі триває організація перевезення тіла чоловіка в Україну. Вечір пам’яті Петра Бориса заплановано на суботу, 11 вересня.

«Петрику, так багато людей відчувають біль втрати за тобою… Ми чекаємо тебе вдома…

Наразі маємо попередню інформацію, що у вівторок можливий парастас. Але детальніше буде відомо тільки в понеділок, одразу ж повідомлю. Плануємо Вечір пам’яті на вечір суботи, 11 вересня», – повідомила Юліана Борис.

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