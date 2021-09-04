У Львові помер музикант гурту «Клуб шанувальників чаю»

У Львові помер музикант популярного у 90-х гурту «Клуб шанувальників чаю» Павло Грабовський. Музикант помер у п’ятницю, 3 вересня, у лікарні. Про смерть клавішника гурту повідомив бас-гітарист «Клубу шанувальників чаю» Олег «Джон» Сук, пише Zaxid.net.

Попередньо Павло Грабовський помер від хвороби серця. Напередодні його госпіталізували у Клінічну лікарню швидкої допомоги, де він і помер. Павлу Грабовському було 53 роки.

Арт-роковий гурт «Клуб шанувальників чаю» або TFC (Tea Fan Club) офіційно створили у 1989 році, однак справжньої популярності він набув на початку 90-х. Фронтменом гурту став Олександр Ксенофонтов, нині відомий український продюсер та чоловік співачки Руслани. Загалом гурт налічував семеро учасників. Гурт неодноразово ставав учасником різноманітних фестивалів, як-от «Вивих» та «Червона рута». У 1993 році гурт припинив своє існування, а його учасники зайнялись сольними проектами.

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У 1996 році Олександр Ксенофонтов зібрав музикантів «Клубу шанувальників чаю» для спільного проекту з Русланою «Дзвінкий вітер», а 2009-му гурт оголосив про триб’ют і записав кілька нових пісень.