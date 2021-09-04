Прив’язали і душили. У Польщі поліцейські забили до смерті 25-річного українця

У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Як повідомляє Європейська правда, трагічну історію смерті українця описало польське видання Gazeta Wyborcza.

Українець помер ще 30 липня у витверезнику Вроцлава, але деталі його смерті ЗМІ описують тільки тепер.

Никифоренко повертався автобусом додому після розпивання спиртних напоїв з колегами по роботі, пише газета. За однією з версій, він заснув в автобусі, за іншою – дивно поводився… Водій автобуса викликав швидку допомогу, а та – поліцейський патруль. У крові українця виявили 1,5 проміле алкоголю.

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Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники. Gazeta Wyborcza отримала відео з камер спостереження з витверезника у Вроцлаві і стверджує, що до українця необґрунтовано застосували насильство.

За даними газети, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно. На кадрах видно, як Дмитро зайшов до кімнати о 22.27 з характерною плямою від застосування сльозогінного газу. Коли йому розстебнули наручники, чоловік намагався встати. У цей момент на нього накинулись шестеро людей – правоохоронці і співробітники витверезника.

Вони сідали на чоловіка, притискали його голову до підлоги коліном, прив’язали до ліжка, били його кулаками, кийком і душили. Таке поводження тривало пів години, доки у ситуацію не втрутився лікар. Реанімаційні заходи не були успішними, і Дмитро помер о 23:53.

Офіційно причина смерті українця досі не встановлена. Дмитра Никифоренка поховали на рідній Вінниччині, в середині серпня.

За даними видання, попередні висновки експертів вказують на те, що ймовірною причиною смерті стало насильницьке задушення.

Розслідування смерті українця веде районна прокуратура Свидниці. Воно було перенесене туди, щоб уникнути звинувачень в упередженості.

Головний комісар поліції Нижньої Сілезії Каміл Ринкевич розповів RMF FM, що у поліцейських не було увімкнених камер на уніформі. Стаж роботи правоохоронців, які були відсторонені – від 2 до 19 років.

Wyborcza пише, що чотирьох поліцейських відсторонили лише після публікації статті, двох звільнили зі служби.

За даними Польського радіо, Віцеміністр Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацєй Вонсік наголосив на важливості розслідування смерті 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику в Вроцлаві після затримання поліцією.

За даними відео, яке оприлюднила ТСН, українець не чинив агресії по відношенню до медиків, і поводився спокійно. Відео із витверезника вилучила поліція для слідства. Також повідомляється, що двоє поліцейських, які брали участь у побитті, самостійно звільнилися. Ще четверо відсторонені від виконання обов’язків.

Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

На неї вже відреагували депутати Сейму Польщі, які вимагають проведення негайного контролю щодо дій поліції у контексті смерті українця. Особливого нагляду і ретельного розслідування вимагають й громадські організації, зокрема Гельсінська фундація з прав людини.

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