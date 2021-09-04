Перед заключним днем Паралімпіади українці здобули вже 98 медалей

У Токіо пройшов передостанній змагальний день Паралімпійських Ігор. У 11-й змагальний день Паралімпіади-2020 Україна вдруге закінчила виступи без золотих нагород у Токіо, проте українці виграли чотири нагороди, повідомляє Суспільне.

Володарями медалей України у передостанній змагальний день стали бігуни Ігор Цвєтова та Оксана Ботурчук, веслувальниця Марина Мажула, а також стрілець Василь Ковальчук.

Для Оксани Ботурчук “срібло” у фіналі 200-метрівки стало особливим – десята медаль на Паралімпійських Іграх. І третя срібна саме на Іграх у Токіо.

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Світовий рекорд встановила метальниця списа Яна Лєбєдєва. Хоча вона посіла лише восьме місце у фіналі, вона виступала у сильнішому для себе класі F54. А серед спортсменів із класом F53 результат Лєбєдєвої є новим світовим рекордом.

«Бронзу» здобув Василь Ковальчук (пневматична гвинтівка, мікст, 50 метрів, клас SH2)

«Срібло» у Марина Мажула (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL1)

«Срібло»: Ігор Цвєтов (біг на 200 метрів, клас – T35), Оксана Ботурчук (біг на 200 метрів, клас – T12).

Додамо, що перед заключним днем Паралімпіади у скарбничці збірної України уже 98 медалей. Серед них: 24 – золоті, 47 – срібні та 27 – бронзові.

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