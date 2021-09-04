Окупанти затримали в Криму заступника голови Меджлісу

В окупованому Криму після обшуку вивезли в невідомому напрямку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, пише Українська правда.

«Зранку в Криму до першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла прийшли з обшуками. Його вивезли на авто у невідомому напрямку – повідомив постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич

Разом з тим, Кримська правозахисна група з посиланням на Заїра Смедляєва повідомляє, що в ніч на суботу в селі Первомайське Сімферопольського району, де розташований будинок Джелялова, пройшли також інші обшуки – начебто у зв’язку з вибухом в селі Перевальне Сімферопольського району.

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Після обшуків затримали ще двох кримських татар – Ельдара Одаманова і Азіза Ахтемова.

Пізніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Джеляла вивезли до так званого «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополь».

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