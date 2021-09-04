МОЗ нагадало українцям, чим секс корисний для здоров'я

З нагоди Світового дня сексуального здоров’я Міністерство охорони здоров’я України вирішило започаткувати інформаційну рубрику #здоровий_секс та розповісти українцям, чому секс корисний для здоров’я. Відповідну інформацію поширило МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

У серії публікацій обіцяють розкрити питання, які б могли виникнути в кожного.

За даними МОЗ, сексуальне здоров’я – це не лише про відсутність статевих хвороб, а й про емоційне благополуччя. Тож чому секс корисний для здоров’я читайте далі.

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«Секс може бути різним: швидким, повільним, пристрасним, ніжним, чуттєвим, глибоким, поверхневим, веселим. Попри розмаїття в сексуальному житті, залишаються факти, які засвідчують користь сексу для нашого організму.

Люди, які мають регулярне статеве життя, мають вищий рівень опірності організму неінфекційним захворюванням. Завдяки зміні біохімічних процесів під час збудження та статевого акту зміцнюється імунна система.

Регулярний секс підвищує сексуальну енергію та сприяє збільшенню статевого потягу. У жінок під час сексу покращується вагінальне кровопостачання, еластичність піхви. Секс сприяє покращенню самопочуття, припливу енергії та позитивним емоціям. Завдяки йому зміцнюються та підтримуються в тонусі м’язи тазового дна – це покращує контроль над сечовипусканням та сечовим міхуром.

Секс сприяє зниженню артеріального тиску та є методом профілактики виникнення серцево-судинних захворювань. Наприклад, за результатами досліджень (https://cutt.ly/zWWaP39), чоловіки, які мали статеві стосунки принаймні двічі на тиждень, мають удвічі меншу ймовірність настання смерті від серцевих захворювань, ніж чоловіки, статеві стосунки яких мали нерегулярний характер.

До того ж секс може бути альтернативною формою фізичним вправам, однак наголошуємо, що він не замінює необхідність у достатній тривалості фізичної активності. Під час сексу людина витрачає близько п’яти калорій на хвилину.

Вагінальна стимуляція в жінок може блокувати хронічний біль у спині та ногах, зменшити менструальні болі, неприємні відчуття при артриті, а також головний біль.

Є також опосередкований взаємозв’язок впливу сексу на ймовірність виникнення раку передміхурової залози в чоловіків. Йдеться саме про регулярну еякуляцію.

Зниження рівня стресу та тривожності, хороший та якісний сон, підвищення самооцінки тощо – те, що можна отримати завдяки сексуальним контактам та насолоді. Цікавим та корисним є те, що після оргазму виділяються ендорфіни, які ще іменують «гормонами щастя» та дофамін, який викликає відчуття радості й ейфорії.

Важливо пам’ятати головне правило безпечного сексу – він має відбуватися за добровільною й усвідомленою згодою партнерів та бути захищеним. Кохайтеся й будьте здорові», – повідомляє МОЗ.