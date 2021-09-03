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У Рудках вантажівка влетіла в магазин: четверо загиблих

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 3 вересня, у Рудках на Львівщині фура зі щебенем влетіла магазин. В ДТП загинули четверо людей: водій вантажівки та дві жінки загинули на місці, ще одна дитина від триманих травм померла в лікарні. Цю інформацію підтвердили у Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась 3 вересня близько 16:20 год. на вулиці Самбірській у місті Рудки Самбірського району.

Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі. Особи усіх учасників ДТП встановлюються.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій сідлового тагяча «Рено» не вправся з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та  в’їхав у продуктовий магазин.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Як пише Укрінформ, за словами очевидців, водій, зрозумівши ситуацію, намагався попередити людей на вулиці сигналом. За наявною інформацією, вантажівка перевозила 20 тонн щебеню і рухалася зі швидкістю близько 100 км/год.

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Фото: НТА, Укрінформ

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