Понад 20 вулиць Львова залишились без світла

У п’ятницю, 3 вересня, через ремонтні роботи 23 вулиці Львова будуть без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Львові будуть вулиці :

Угорська, 15-19,21а;

Листопадна, 1,11,16;

Пимоненка, 17;19;

Пасічна, 148;186;187;125;125а;

Кузнярівка, всі;

Машиністів, всі;

Заболотна, всі;

Олесницького, всі;

Мацієвича, всі;

Сушка, всі;

Геца, всі;

Дучимінської, 19-27;

Фабрична, всі;

Аркаса, всі;

Ковалева, 10.23;

Бойківська, 50-56;

Бортянського, 11-28;

Кв. Основяненка, 26а;

Пл Святослава, всі;

Морозенко, всі;

Головацького, всі;

Декарта, всі;

Розточчя, 168.

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