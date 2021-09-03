Понад 20 вулиць Львова залишились без світла

У п’ятницю, 3 вересня, через ремонтні роботи 23 вулиці Львова будуть без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».
Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Львові будуть вулиці :
- Угорська, 15-19,21а;
- Листопадна, 1,11,16;
- Пимоненка, 17;19;
- Пасічна, 148;186;187;125;125а;
- Кузнярівка, всі;
- Машиністів, всі;
- Заболотна, всі;
- Олесницького, всі;
- Мацієвича, всі;
- Сушка, всі;
- Геца, всі;
- Дучимінської, 19-27;
- Фабрична, всі;
- Аркаса, всі;
- Ковалева, 10.23;
- Бойківська, 50-56;
- Бортянського, 11-28;
- Кв. Основяненка, 26а;
- Пл Святослава, всі;
- Морозенко, всі;
- Головацького, всі;
- Декарта, всі;
- Розточчя, 168.
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Вероніка Рой