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Понад 20 вулиць Львова залишились без світла

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 3 вересня, через ремонтні роботи 23 вулиці Львова будуть без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Львові будуть вулиці :

  • Угорська, 15-19,21а;
  • Листопадна, 1,11,16;
  • Пимоненка, 17;19;
  • Пасічна, 148;186;187;125;125а;
  • Кузнярівка, всі;
  • Машиністів, всі;
  • Заболотна, всі;
  • Олесницького, всі;
  • Мацієвича, всі;
  • Сушка, всі;
  • Геца, всі;
  • Дучимінської, 19-27;
  • Фабрична, всі;
  • Аркаса, всі;
  • Ковалева, 10.23;
  • Бойківська, 50-56;
  • Бортянського, 11-28;
  • Кв. Основяненка, 26а;
  • Пл Святослава, всі;
  • Морозенко, всі;
  • Головацького, всі;
  • Декарта, всі;
  • Розточчя, 168.

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