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Львівщина приймає чемпіонат сухопутних військ зі швидкісної та прикладної стрільби

Вероніка Рой

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На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного стартував чемпіонат сухопутних військ ЗС України зі швидкісної та прикладної стрільби. Про це інформує пресслужба Академії сухопутних військ.

Як розповів головний суддя змагань – начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії полковник Сергій Романчук, участь у чемпіонаті бере 22 команди.

«Є три групи. Перша –  це оперативні командування та Навчальні центри. Друга – вищі військові навчальні заклади і третя – частини безпосереднього підпорядкування. Загалом участь у змаганнях беруть більше  ніж 200 осіб. Залучається рядовий, сержантський та офіцерський склад», – зазначив полковник Сергій Романчук.

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Найкращі стрільці будуть нагороджені медалями та грамотами. А вже у п’ятницю, 3 вересня, на військовому полігоні розпочнеться чемпіонат Сухопутних військ ЗС України з воєнізованого кросу на 3 кілометри зі стрільбою та метанням гранати.

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Фото: Академія сухопутних військ

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