Яку зарплату отримує керівництво Міносвіти

Міністерство освіти і науки розповіло про розмір заробітних плат міністра, його заступників і керівників відділів, департаментів та директоратів. Про це МОН повідомило у відповідь на запит НУШ.

Заробітні плати керівництва Міносвіти змінювалися в проміжку між 22 тис. до 93 тис. грн.

У липні посадовці Міністерства освіти і науки отримали такі заробітні плати (розмір вказано уже з урахуванням усіх податків та зборів):

Міністр освіти i науки України Сергій Шкарлет – 53 820 грн

Перший заступник міністра Микола Кизим – 36 211 грн

Заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій i цифровізації Артур Селецький – 46 547 грн

Заступниця міністра Любомира Мандзій – 29 218 грн

Заступник міністра Ігор Гарбарук – 44 843 грн

Заступниця міністра Світлана Даниленко – 93 380 грн

Заступник міністра з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко – 45 914 грн

Заступниця міністра Віра Рогова – 46 266 грн

Директорка департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Світлан Криштоф – 97 534 грн

Директорка департаменту забезпечення документообігу, контролю та технологій Інна Єрко – 40 826 грн

Директорка департаменту кадрового забезпечення Наталія Фурлет – 38 057 грн

Тимчасова виконувачка обов’язки Директора департаменту державних i загальнодержавних видатків Оксана Ткаченко – 27 915 грн

Начальниця управління бухгалтерського обліку та звітності Леся Поливач – 35 439 грн

Начальниця управління з питань державного майна та підприємств Євген Глушко – 29 345 грн

Начальниця управління міжнародного співробітництва та протоколу Стелла Шаповал – 82 695 грн

Начальниця відділу внутрішнього аудиту Галина Калиневич – 28 867 грн

Начальниця відділу планування, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації Ольга Кононенко – 32 004 грн

Начальник відділу преси та інформації Валентин Колєчкін – 22 923 грн

Керівник патронатної служби міністра Сергій Захарін – 23 480 грн

Генеральний директор директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Олександр Пижов – 89 902 грн

Генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Андрій Осмоловський – 28 715 грн

Генеральний директор директорату професійної освіти Ірина Шумік – 49 929 грн

Генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Олег Шаров – 51 669 грн

Генеральний директор директорату науки та інновацій Безвершенко Юлія – 50 256 грн

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