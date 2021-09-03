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Яку зарплату отримує керівництво Міносвіти

Ольга Денисяка

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Міністерство освіти і науки розповіло про розмір заробітних плат міністра, його заступників і керівників відділів, департаментів та директоратів. Про це МОН повідомило у відповідь на запит НУШ.

Заробітні плати керівництва Міносвіти змінювалися в проміжку між 22 тис. до 93 тис. грн.

У липні посадовці Міністерства освіти і науки отримали такі заробітні плати (розмір вказано уже з урахуванням усіх податків та зборів):

  • Міністр освіти i науки України Сергій Шкарлет  – 53 820 грн
  • Перший заступник міністра Микола Кизим – 36 211 грн
  • Заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій i цифровізації Артур Селецький – 46 547 грн
  • Заступниця міністра Любомира Мандзій – 29 218 грн
  • Заступник міністра Ігор Гарбарук  – 44 843 грн
  • Заступниця міністра Світлана Даниленко – 93 380 грн
  • Заступник міністра з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко  – 45 914 грн
  • Заступниця міністра Віра Рогова  –  46 266 грн
  • Директорка департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Світлан Криштоф  – 97 534 грн
  • Директорка департаменту забезпечення документообігу, контролю та технологій Інна Єрко – 40 826 грн
  • Директорка департаменту кадрового забезпечення Наталія Фурлет – 38 057 грн
  • Тимчасова виконувачка обов’язки Директора департаменту державних i загальнодержавних видатків Оксана Ткаченко  – 27 915 грн
  • Начальниця управління бухгалтерського обліку та звітності Леся Поливач – 35 439 грн
  • Начальниця управління з питань державного майна та підприємств Євген Глушко  – 29 345 грн
  • Начальниця управління міжнародного співробітництва та протоколу Стелла Шаповал – 82 695 грн
  • Начальниця відділу внутрішнього аудиту Галина Калиневич – 28 867 грн
  • Начальниця відділу планування, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації Ольга Кононенко – 32 004 грн
  • Начальник відділу преси та інформації Валентин Колєчкін  – 22 923 грн
  • Керівник патронатної служби міністра Сергій Захарін – 23 480 грн
  • Генеральний директор директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Олександр Пижов – 89 902 грн
  • Генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Андрій Осмоловський – 28 715 грн
  • Генеральний директор директорату професійної освіти Ірина Шумік – 49 929 грн
  • Генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Олег Шаров – 51 669 грн
  • Генеральний директор директорату науки та інновацій Безвершенко Юлія – 50 256 грн

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