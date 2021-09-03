Четверо вихованців ЛКП «Лев» шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати чотирьох собак, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства.

Тож, нову домівку шукають:

Рон, 5 років

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Мушка, 1 рік

Річард, 1 рік

Емір, 3 роки

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Розташоване комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

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Фото:ЛКП «Лев»