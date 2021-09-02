У рейтинг кращих університетів світу увійшли два львівських виші

Журнал Times Higher Education опублікував щорічний рейтинг кращих університетів світу. До нього потрапили 10 вищих навчальних закладів з України. Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Українські університети серед світових закладів розташувалися на таких позиціях:

Сумський державний університет – 501-600 місце;

Національний університет «Львівська політехніка» – 601-800 місце;

Харківський національний університет радіоелектроніки – 1001-1200 місце;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201+ місце;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 1201+ місце;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 1201+ місце;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце;

Довідково

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Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе більш ніж 1600 університетів з 99 країн і територій.

Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи у чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.

Для цьогорічного рейтингу видання проаналізувало понад 108 мільйонів цитувань у більш ніж 14,4 мільйонах наукових публікацій майже 22 тис. вчених у всьому світі. Загалом зібрано понад 430 тис. точок даних з більш ніж 2100 установ, які подали дані.

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