ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові зникли четверо неповнолітніх хлопців. Оновлено

Вероніка Рой

|

Поліцейські оголосили в розшук чотирьох неповнолітніх хлопців, які вийшли зі школи №72, що на вулиці Зубрівській, 1, та зникли.

За даними поліції Львівщини, до них близько 16.00 надійшло повідомлення про те, що з приміщення однієї з шкіл на Сихові зникли четверо хлопців віком від 11 до 13 років. Усі вони вихованцями львівського Центру підтримки дітей.

Розшукувані: Арсюков Олександр Юрійович віком 11 років, Павлишин Михайло Сергійович – вік 12 років, а також 13-річні Іщук Юрій Сергійович та Могила Кирило Романович.

Реклама партнерів

Координатор спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич інформує, що хлопці втекли із школи №72, яка знаходиться на Сихові.

До розшуку неповнолітніх залучені співробітники поліції Львівщини, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники інших служб та небайдужі громадяни.

Оновлено. Близько 19:20 хлопців розшукали у Пустомитах, що неподалік Львова. Діти живі, їхньому життю нічого не загрожує.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів