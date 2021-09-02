У Львові зникли четверо неповнолітніх хлопців. Оновлено

Поліцейські оголосили в розшук чотирьох неповнолітніх хлопців, які вийшли зі школи №72, що на вулиці Зубрівській, 1, та зникли.

За даними поліції Львівщини, до них близько 16.00 надійшло повідомлення про те, що з приміщення однієї з шкіл на Сихові зникли четверо хлопців віком від 11 до 13 років. Усі вони вихованцями львівського Центру підтримки дітей.

Розшукувані: Арсюков Олександр Юрійович віком 11 років, Павлишин Михайло Сергійович – вік 12 років, а також 13-річні Іщук Юрій Сергійович та Могила Кирило Романович.

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Координатор спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич інформує, що хлопці втекли із школи №72, яка знаходиться на Сихові.

До розшуку неповнолітніх залучені співробітники поліції Львівщини, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники інших служб та небайдужі громадяни.

Оновлено. Близько 19:20 хлопців розшукали у Пустомитах, що неподалік Львова. Діти живі, їхньому життю нічого не загрожує.

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