Якої погоди мешканцям Львівщини чекати 3 вересня

У п’ятницю, 3 вересня, на Львівщині опадів не прогнозують, температура повітря становитиме до 21 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Так, завтра на Львівщині синоптики істотних опадів не прогнозують. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Погіршення видимості в тумані 200 – 500 м.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі становитиме 5-10° тепла, вдень – 16-21° тепла.

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