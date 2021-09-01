В Мінцифри придумали, як зменшити кількість російськомовного контенту в YouTube

Міністерство цифрової трансформації запропонувало компанії Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту для сторінок українського YouTube Music і YouTube. Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся із віцепрезидентом Google з питань міжнародних справ та суспільної політики Караном Бхатія.

Серед іншого обговорювалося питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube. У Мінцифри кажуть, що наразі на стартових сторінках користувачам пропонується російський контент, що «є неприпустимим, коли в Україні йде війна».

Тому у міністерстві запропонували Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту.

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