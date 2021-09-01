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У Польщі затримали трьох українців, членів банди викрадачів авто

Андрій Котенський

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Поліція з польського міста Катовіце разом із антитерористичним підрозділом та прикордонниками затримали шістьох членів польсько-української злочинної групи, яка займалася викраденням автомобілів та мотоциклів і наркозлочинністю. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Польське радіо.

Затримані – троє українців та троє поляків. Правоохоронці вилучили у них чотири мотоцикли та легковий автомобіль, автозапчастини вартістю приблизно 500 тисяч злотих, 1,5 кг амфетаміну, марихуану та готівку.

Справою банди, учасники якої з 2020 року по всій країні викрадали транспортні засоби та скуповували викрадені авто і запчастин до них, з квітня займалися співробітники кримінального відділу головного штабу поліції Сілезького воєводства.

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Під час обшуків правоохоронці також виявили електронні пристрої, що використовуються для крадіжки транспортних засобів, та 56 000 злотих готівкою.

Крім того, силовики виявили обладнання, що використовується для професійного вирощування коноплі.

Усім чоловікам висунуті обвинувачення. Двох громадян України взято під тимчасовий арешт. Решта затриманих перебувають під наглядом поліції.

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